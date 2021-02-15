إصابات كورونا في العالم تقترب من 110 ملايين.. ووفيات فرنسا 81814 حالة

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تفشيه حول العالم، وبلغ إجمالي إصاباته حتى الآن، 109367294، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس على مستوى العالم، 2410509، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء من الفيروس على مستوى العالم، 81445405.

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أمس الأحد، تسجيل 167 وفاة نتيجة الإصابة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 81814 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في تقرير يومي إنه تم تسجيل 16546 إصابة جديدة بكورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 3465163، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الوزارة الفرنسية، أن عدد المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بلغ 2254688، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية 647173.

وفي صربيا، أعلن رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده تخطط لإنتاج حوالي 20 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك 5» الروسي المضاد لكورونا.

وأضاف فوتشيتش، أن المعركة ستستمر ضد الفيروس 3 إلى 5 سنوات أخرى، والمهمة هي جعل أقل عدد ممكن من الناس يفقدون حياتهم.

وأشار الرئيس الصربي، إلى أنه في الوقت الحالي طلبت بلاده أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح من دول مختلفة، لكنها لم تتلق سوى حوالي مليوني جرعة.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 239245 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد تسجيل 713 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 239245 حالة.

وأشارت الصحة البرازيلية، إلى تسجيل 24759 إصابة بكورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا إلى أكثر من 9.8 مليون إصابة.

وكان محققون من منظمة «الصحة العالمية»، يبحثون في أصول كورونا في الصين، اكتشفوا علامات على أن تفشي الفيروس كان أوسع بكثير في مدينة «ووهان» وسط الصين، في ديسمبر 2019 مما كان يعتقد سابقًا، ويسعون بشكل عاجل إلى الوصول إلى مئات الآلاف من عينات الدم من المدينة التي لم تسمح لهم الصين بفحصها حتى الآن.

وقال المحقق الرئيسي لبعثة المنظمة، بيتر بن امباريك، في مقابلةمع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن البعثة وجدت عدة علامات على انتشار في 2019 على نطاق أوسع، بما في ذلك المنشأ الأول حيث كان هناك أكثر من 12 سلالة من كورونا في ووهان بالفعل في ديسمبر2019.

وفي الجزائر، قررت الحكومة، أمس الأحد، تمديد إجراء الحجر الصحي الجزئي في 19 محافظة من ضمنها العاصمة«الجزائر» من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي «11:00 مساء بتوقيت القاهرة» حتى الخامسة صباحا «06:00 صباحا بتوقيت القاهرة» لمدة 15 يوما.

وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان، إنه تقرر إعادة الفتح الكلي لجميع المساجد في البلاد، إضافة إلى فتح المطاعم والمقاهي مرة واحدة كل 15 يوما.

وفي تونس، قالت وزارة الصحة، امس الأحد، إنها سجلت 36 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 7544 وفاة.

وأضافت الصحة التونسية، في بيان، أنه تم تسجيل 740 إصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 223244 حالة.

وأشارت اروزارة التونسية، إلى تسجيل 794 حالة شفاء من الفيروس، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.