الأحداث الحقيقية لفيلم أحمد السقا «السرب».. قصة الثأر لدماء المصريين

يتناول فيلم «السرب» الذي يؤدي بطولته الفنانون أحمد السقا وآسر ياسين ومحمود عبدالمغني وعمرو عبدالجليل، واحدة من بطولات الطيران المصري، حيث يجسد الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي عام 2015 على خلفية مقتل 20 مصريا قبطيا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، ونشر الجريمة عبر مقطع فيديو دموي، ليأتي الرد المصري سريعا بالثأر لدماء المصرين بسرب جوي دمّر معاقل التنظيم في لبيبا.

بداية الأحداث

بدأت الأحداث مع إعلان تنظيم داعش الإرهابي عملية جديدة له في 15 فبراير 2015، إذ كتب على صورة للبحر وهو مختلط بالدماء «رسالة موقعة بالدماء إلى أمّة الصليب»، وذلك عبر كيان يطلق على نفسه «مؤسسة الحياة»، وبعدها نشر التنظيم مقطعًا مصورًا مدته نحو 5 دقائق فيه 20 مصريا وأفريقيا يذبحون على يد إرهابي «داعش» على إحدى السواحل الليبية، وفي الخلفية صوت يقول «أيها الصليبيون إنّ الأمان لكم أماني»، الجملة التي كان لمصر وقيادتها رأي آخر بشأنها، حيث انعقد فورا مجلس دفاع وطني لبحث الأزمة.

الثأر بغارات جوية بعد ساعات قليلة

وفي 16 فبراير، أي قبل مرور 24 ساعة على إذاعة المشهد الدموي، أعلنت القيادة العامة للجيش المصري في بيان لها، أنّ القوات المسلحة وجّهت ضربة جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ونص البيان على التالي: «تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، قامت قواتكم المسلحة فجراليوم الإثنين الموافق 16/2 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضى الليبية . وقد حققت الضربة أهدافها بدقة».

وقال صقر الجروشي قائد القوات الجوية الليبية بطبرق، في حديث نقله التلفزيون المصري، إنّ «الضربات الجوية المصرية أسفرت عن مقتل 40 من تنظيم داعش»، وأنّها جرت بموافقة السلطات الليبية .

كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري

لم يعلق الرئيس السيسي على الحادث الدموي إلا بعد «الثأر» لدماء المصريين، إذ خرج ليعزي الشعب المصري في كلمته بعد ضرب معاقل الإرهاب في ليبيا، مؤكدا أنّ الأهداف التي تم قصفها في ليبيا جاء للرد على قتل الأسرى المصريين وأنّ المواقع تم تحديدها بدقة، حيث 13 موقعا.

وأعلن الرئيس السيسي أنّ مصر لا تعتدي على أحد، وإنّما تحمي شعبها وجيشها، مشيرا إلى أنّ الجيش المصري مستعد للقيام بواجبه في المنطقة بالتعاون مع الدول العربية.

18 فبراير.. السيسي يلتقي طياري الضربة الجوية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوم 18 فبراير عددا من الطيارين المصريين الذين شاركوا في توجيه الضربات الجوية لمعاقل تنظيم داعش في ليبيا، كما زار المنطقة الحدودية مجتمعا مع كبار رجال القبائل فيها للاطلاع على الأوضاع ميدانيا.

أسماء الشهداء ضحايا داعش

ميلاد مكين، أبانوب عياد، ماجد سليمان، يوسف شكري، كيرلس شكري، بيشوي أسطافنوس، صموئيل أسطافنوس، ملاك إبراهيم، تواضروس يوسف، جرجس ميلاد، مينا فايز، هاني عبدالمسيح، بيشوي عادل، صموئيل ألهم، عزت بشرى، لوقا نجاتي، جابر مني، عصام بدار، ملاك فرج، سامح صلاح، وعامل أفريقي يدعى ماثيو إياريجيا.