استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الخرسانية لبحر السرب

استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الخرسانية لبحر السرب
كتب:
أسماء أبو السعود
07:55 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكاسي بحر السرب
استوقف أحد المواطنين الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة "كشك المرور" بمدينة طامية بالقرب من كوبري الحيار، طالبًا منه تفقد الأعمال الإنشائية الأولية للتكاسي الخرسانية التي يجري تنفيذها على جانبي بحر السرب بالمنطقة، والتوصية بسرعة الانتهاء منها، وذلك خلال توجهه لافتتاح أحد المساجد بقرية "المقيرشة" التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ استجاب لنداء المواطن، وتفقد المنطقة، ووجّه المسئولين إلى إنهاء كافة أعمال التكاسي وفقًا للاشتراطات الهندسية والإنشائية المطلوبة، مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.
كما تفقد "الأنصاري" أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بالطرق الجانبية لمحطة محولات طامية، وأكد على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة لخدمة المواطنين.
جدير بالذكر أنّ المحافظ التقى بعددٍ من الأهالي، للإستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ خلال اللقاء استمع لشكوى قاطني العمارة رقم " 5 " بالإسكان الاقتصادى بمنطقة حفر الباطن بمدينة طامية، يتضررون فيها من تراكمات مياه الصرف الصحي بمنور العمارة مما يضر بصحة السكان ويعرض المبنى للخطر، ووجّه المحافظ إلى سرعة التنسيق بين مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة طامية لحل المشكلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استمع لشكوى إحدى السيدات من قرية السادات بطامية يعاني طفلها من سرطان الدم، وكلف وكيل وزارة الصحة بسرعة إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للطفل، كما وجّه المحافظ إلى توفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب، فضلاً عن توفير تدريب صناعي وتمويل لمشروعات لذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجه المحافظ مسئولي الشئون القانونية بالمحافظة بدراسة مطلب أحد الشباب الراغبين فى العمل بمجال الجمع المنزلي للقمامة.