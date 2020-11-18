استوقفه أحد المواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الخرسانية لبحر السرب

استوقف أحد المواطنين الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة "كشك المرور" بمدينة طامية بالقرب من كوبري الحيار، طالبًا منه تفقد الأعمال الإنشائية الأولية للتكاسي الخرسانية التي يجري تنفيذها على جانبي بحر السرب بالمنطقة، والتوصية بسرعة الانتهاء منها، وذلك خلال توجهه لافتتاح أحد المساجد بقرية "المقيرشة" التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ استجاب لنداء المواطن، وتفقد المنطقة، ووجّه المسئولين إلى إنهاء كافة أعمال التكاسي وفقًا للاشتراطات الهندسية والإنشائية المطلوبة، مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما تفقد "الأنصاري" أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بالطرق الجانبية لمحطة محولات طامية، وأكد على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة لخدمة المواطنين.

جدير بالذكر أنّ المحافظ التقى بعددٍ من الأهالي، للإستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ خلال اللقاء استمع لشكوى قاطني العمارة رقم " 5 " بالإسكان الاقتصادى بمنطقة حفر الباطن بمدينة طامية، يتضررون فيها من تراكمات مياه الصرف الصحي بمنور العمارة مما يضر بصحة السكان ويعرض المبنى للخطر، ووجّه المحافظ إلى سرعة التنسيق بين مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة طامية لحل المشكلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استمع لشكوى إحدى السيدات من قرية السادات بطامية يعاني طفلها من سرطان الدم، وكلف وكيل وزارة الصحة بسرعة إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للطفل، كما وجّه المحافظ إلى توفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب، فضلاً عن توفير تدريب صناعي وتمويل لمشروعات لذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجه المحافظ مسئولي الشئون القانونية بالمحافظة بدراسة مطلب أحد الشباب الراغبين فى العمل بمجال الجمع المنزلي للقمامة.