تعرف على مشروعات «حياة كريمة» في قرى الشهداء وأشمون بالمنوفية

انطلقت مبادرة «حياة كريمة» في محافظة المنوفية، والذي يتم تنفيذها في مركزي الشهداء وأشمون، وتشمل عشرات القرى، وبدأ العمل الفعلي في تنفيذ المشروعات في هذه القرى في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب، وسط ترحيب كبير من الأهالي الذين وجهوا شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة معتبرينها «مشروع القرن» في العصر الحديث لما فيها من اهتمام بالمواطن البسيط والمشروعات التي تمس الشارع المصري.

تطوير البنية التحتية

وأكد المهندس محمد ربيع مدير مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية، أنه تم البدء فعليا في تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، موضحا أن محاور العمل والتنفيذ مقسمة على مرحلتين، الأولى هي البنية التحتية وتشمل الصرف الصحي وشبكات المياه، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء، وإنشاء وتكوير المؤسسات التعليمية والمدارس، وكذلك المؤسسات الصحية، فشلا عم تطوير وبناء مراكز الشباب، ومراكز الخدمات، فضلا عن تطوير الأسواق والمواقف النموذجية .

وأضاف "ربيع" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المرحلة التانية، تشمل الغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات، وخطوط التليفون، ورصف الطرق، موضحا أن هناك محاور أخرى أصبحت جزءا من المبادرة مثل سكن كريم لتطوير المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة في قرى المبادرة، وكذلك تنفيذ المشروعات الصغيرة، والحرف اليدوية، مؤكدا أن الخطة التنفيذية لم تنتهِ حتى الآن وقابلة للتعديل خلال مراحل العمل.

مدة تنفيذ المبادرة 18 شهرا

وأوضح مدير مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، أن المدة الزمنية المتوقعة 18 شهرا للمرحلة الأولى "الشهداء وأشمون"، مؤكدا أنه يتم زيارة القرى الموحدة في الخطة على أرض الواقع بهدف عمل حوار مجتمعي حول احتياجات المواطنين في هذه القرى، مؤكدا أن الحوار المجتمعي سيكون حجر أساس لكل المشروعات التي يتم تنفيذها في هذه القرى، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه القرى على مستوى الجمهورية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

التحاور مع المواطنين

من جانبها قالت الدكتورة أمل غنيم منسق مساعد مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، إن المبادرة تعمل الآن على أكثر من محور آخرها سكن كريم، موضحة أنه تم بفتح باب التحاور والتناقش مع المواطنين في القرى بكل أشكاله سواء ميداني أو إلكتروني للوقوف على أقصى استفادة ممكنة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشددة على أن المبادرة موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف النصري وليس لأحد أي فضل أو منة في ذلك.

وأضافت، أن مبادرة حياة كريمة في المنوفية تقام في مركزين وهما أشمون بواقع 54 قرية و168 تابعا لها، ومركز الشهداء 27 قرية و99 تابعا، موضحة أن المبادرة بدأت في تولي الدفع بالنسبة لمقدم جدية التصالح لغير القادرين، وبعد غلق باب التصالح سيتم تولي الدفع لباقي قيمة التصالح للأسر غير القادرة والتي تنطبق عليها الشروط، مؤكدة أنه جارٍ دراسة ملفات تلك الحالات من أعضاء المبادرة بالتعاون مع محافظة المنوفية.

القرى المدرجة بمبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية

وتشمل المبادرة الرئاسية القرى المدرجة من المركزين لتنفيذ المبادرة، ففي مركز الشهداء 27 قرية وهي ابشادي، وأبوكلس، والعراقية، وبشتامي، وجزيرة الحجر، ودراجيل، ودناصور، ودنشواي، وزاوية البقلي، وزاوية الناعورة، وساحل الجوابر، وسرسموس، وسلامون بحري، وسلامون قبلي، وشمياطس، وكفر حجازي، وكفر دنشواي، وكفر سرسموس، ومنشأة السادات، ونادر، وعشما، وعمروس، وكفر عشما، وكفر الجلابطة، وكفر الجمالة، وكفر السوالمية، وكفر الشبع.

وفي مركز أشمون 54 قرية وهي قري أبو رقبة، وأبو عوالي، والأنجب، والحلواصي، والبرانية، والخور، والغنامية، والفرعونية، والقناطرين، والكوادي، وسبك الأحد، وسمادون، وسملاي، وسنتريس، وسهواج، وشاطنوف، وشعشاع، وشما، وشنشور، وشنواي، وشوشاي، وصراوة، وطليا، وطهواي، وقورص، والنعناعية، وبراشيم، وبوهة شطانوف، وجريس، ودروه، ودلهوم، وربما الأنجب، وساقية أبوشعره، وساقية المنقدي، وكفر عون، وكفر منصور، وكوم عياد، ولبيشه وحصتها، ومجريا وكفر مجاهد، ومحلة سبك، ومنشأة جريس، ومنيل جويدة، ومنيل دويب، ومنيل عمروس، ومونسه وعزبتها، وكفر أبو رقبة، وكفر أبو محمود، وكفر الحما، وكفر السيد، وكفر الطراينه، وكفر الغريب، وكفر الفرعونية، وكفر صراوه، وكفر قورص .