عاجل.. بعثة بيراميدز تصل القاهرة على متن رحلة خاصة قادمة من أبيدجان

وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، بعثة فريق نادي بيراميدز، قادمة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان، على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة للبعثة، عقب مواجهة راسينج كلوب في اللقاء الذي انتهي بفوز بيراميدز بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح بيراميدز، في العودة من كوت ديفوار بفوز بهدفين دون رد، سجلهما النجم إسلام عيسى أمام راسينج كلوب أبيدجان بملعب إيبمبي، قبل خوض لقاء الإياب باستاد الدفاع الجوي في السادسة من مساء يوم 21 فبراير الجاري.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، الجمعة الماضية، بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز، خلال رحلة السفر، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان في طريقها لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة فريق بيراميدز عبر صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحرصت إدارة نادي بيراميدز، على توفير طائرة خاصة للبعثة في رحلتها إلى أبيدجان لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد الفريق تحضيرا للمباراة الهامة.

وحل بيراميدز ضيفًا على نظيره راسينج كلوب أبيدجان في الرابعة عصر أمس الأحد بتوقيت أبيدجان، السادسة بتوقيت القاهرة، في مباراة الذهاب على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم 21 فبراير الجاري.