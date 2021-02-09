اليوم.. 173 إقلاع وهبوط في مطار القاهرة الدولي وسط إجراءات مشددة

يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، إقلاع وهبوط، 173 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 15586 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر في المطار: من المنتظر أن يشهد المطار مغادرة 84 رحلة جوية تقل على متنها 7366 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها « لندن، باريس، أسطنبول، فيينا، أديس أبابا، موسكو، روما، فرانكفورت، إنجمينا لاجوس، أبوجا، بيروت، أبوظبى، دبى، الشارقة، رأس الخيمة، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الرياض، أثينا، عمان، نيروبى، دوالا، الدوحة، بغداد» فى حين يستقبل المطار 89 رحلة، تقل على متنها 8202 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها.

47 رحلة جوية لمصر للطيران

وتسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 47 رحله جوية، بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من «بغداد، نادجمينا، لاجوس، أبوجا، أديس أبابا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أربيل»، و13 رحلة داخلية إلى كل من « شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان » و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 3235 راكبًا.

السلطات المختصة تطبق إجراءات الحجر الصحي

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

4 طائرات جديدة تنضم لـ"إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران هذا العام

وواصلت شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران جهودها لإستقبال 4 طائرات جديدة تنضم خلال الشهور القادمة إلى أسطول الشركة خلال العام الجاري.

وكان حسين الشريف رئيس الشركة، أكد خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المتوقع إستلام الطائرة أول إبريل، وأن تستقبل الشركة طائرتين خلال شهر مايو المقبل، كما تتسلم الطائرة الرابعة والأخيرة خلال شهر نوفمبر المقبل، ليصبح إجمالى عدد الطائرات التي تنضم لأسطول الشركة خلال العام الجاري 4 طائرات.