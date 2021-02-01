بعثة منتخب الدنمارك لكرة اليد تستعد لمغادرة مطار القاهرة (صور)

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب الدنمارك لكرة اليد الحاصل على لقب المونديال ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الماضي، بمشاركة 32 دولة، وسط تدابير إحترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

بعثة منتخب الدنمارك تغادر المطار وسط تدابير احترازية مشددة

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن منتخب الدنمارك وصل المطار استعدادًا للسفر على متن رحلة الخطوط الدنماركية رقم «DK9063»، والمنتظر أن تقلع من القاهرة بعد ظهر اليوم، ليسدل الستار بعدها على مغادرة جميع ضيوف مصر المشاركين في البطولة من المنتخبات الدولية.

العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي في وداع المنتخب

وحرص فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، على استقبال بطل العالم لكرة اليد، لتسهيل كافة إجراءات السفر الخاصة بهم وتهنئتهم بفوزهم بالبطولة الدولية.

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.

«مصر للطيران» تنقل 11 منتخبًا إلى القاهرة

وكانت الشركة الوطنية «مصر للطيران»، الناقل الرسمي للبطولة، نقلت 11 منتخبًا إلى القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمي البطولة، وممثلي القنوات الرياضية العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضي العالمي، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الإحترازية لحماية العاملين بصالات السفر والوصول، وحماية المسافرين والوافدين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».