مطار القاهرة يسمح لطائرة فرنسية بالهبوط الاضطراري لإنقاذ حياة سيدة

سمحت سلطات الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي قبل قليل، بالهبوط الاضطراري، لطائرة فرنسية قادمة من موزمبيق، في طريقها إلى فرنسا، لإنقاذ حياة راكبة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن المطار شهد، قبل قليل، هبوطا اضطراريا لطائرة فرنسية، قادمة من موزمبيق، في طريقها إلى فرنسا، لإنقاذ حياة راكبة .

هبوط اضطراري لطائرة فرنسية لإنقاذ سيدة حامل

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى بلاغا من طائرة الخطوط الفرنسية، إير فرانس، يطلب الهبوط اضطراريا لإنقاذ حياة راكبة تحمل الجنسية الفرنسية، بعد أن فوجئ طاقم الطائرة نظراً لتعبها المفاجئ، كما طالبوا بتوفير سيارة إسعاف فور هبوط الطائرات.

استدعاء سيارة إسعاف لمهبط المطار

على الفور تم استدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى، مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، وتبين أن الراكبة «حامل» وتم نقلها إلى مستشفى السعودي الألماني، بصحبة المسعف النميري عبده، والسائق مصطفى حسني، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .