مربي نحل: مليون و200 ألف جنيه حجم مبيعاتي للخارج في الموسم

أكد محمد سعيد هجرس مهندس البترول، الذي ترك العمل في أكبر شركة بترول في العالم، للعمل في مجال تربية النحل ومستلزماته الخشبية، أن تصدير النحل الحي للخارج يوفر دخل كبير للمصدرين، موضحا أن العديد من دول العالم مهتمه باستيراد النحل الحي لوجود طلب كبير علي بيع العسل، لافتا إلى أن مبيعاته زادت بعد انتشار فيروس كورونا خلال السنة الماضية .

مليون و 200 ألف جنيه حجم المبيعات في الموسم

وأضاف «هجرس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النحل الحي يتم تصديره بالكيلو، وسعر الطرد كيلو وربع، وقيمته في الخارج 40 دولار، مؤكدا أن أكبر طلبية صدّرها لبيع النحل الحي كانت 2 طن نحل حي بقيمة مليون و 200 ألف جنيه في الموسم، وأوضح أن عمله في بيع العسل والنحل الحي انخفض في الفترة الأخيرة، مقابل التوسع في مجال إنتاج مستلزمات النحل من أخشاب وأقفاص.

ترك العمل في البترول للعمل في مستلزمات النحل

وأوضح، أن تركه العمل في شركة بترول وبدء العمل في النحل تسبب له في العديد من المشاكل بين أهله وأصدقائه: «كل الناس كانت مستغربه علشان سبت مجال البترول علشان اشتغل في مجال أنا بحبه، والبعض دعمني، والوضع مشي والحمد لله بكسب كويس، بس هما كانوا مستغربين خاصة إني كنت شغال علي أكبر سفينة حفر في العالم، ولكن دا قراراي وأنا مبسوط وبكسب كويس».

وتابع: «انشأت شركة استيرادوتصدير، واشتغلت في البترول بجوار شغل النحل في بداية عملي، فوجدت صعوبة في الجمع بين المجالين فتركت شركة البترول في 2018 واشتغلت في الوظيفة إلي بحبها، وأسست خط انتاج كامل استوردته من الصين لإنتاج صناديق وبيت النحل»، وأكد أنه فكر بشكل مختلف للعمل في هذا المجال لعدم وجود مصانع مهتمه بإنتاج هذا النوع من المستلزمات داخل مصر .

وأشار إلى أنه أصبح يصدر 100 ألف برواز خشب و 10 آلاف خلية شهريا، بمئات الآلاف شهريا، بعد عمل دراسة جدوي: «أهتم كويس جدا بالمنتج اللي بصنعه وجودته وتغليفه وبقيت أصدر المستلزمات إلي كل الدول العربية وقبرص، وطموحي في المستقبل التصدير لأوروبا وأمريكا».