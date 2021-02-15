سمكري يتهم زوجته بطعنه بسكين والنيابة تأمر بحبسه: طعن نفسه واتهمها

في الوقت الذي يحتفل فيه المصريون بعيد الحب، استقبل مستشفي شبين الكوم بالمنوفية، سمكري سيارات مصاب بجروح في الصدر، متهما زوجته بالاعتداء عليه وطعنه بسكين نتيجة خلافات بينهما.

انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة الرائد محمد مغربي رئيس المباحث وقوة من المركز، وألقت القبص علي زوجته، لسؤالها وبيان أسباب الواقعة .

التقرير الطبي يكشف الحقيقة

ووقع أطباء مستشفي شبين الكوم الكشف الطبي علي السمكري وتبين أن الإصابات في الصدر وأسفل البطن عكس إتجاه اليد بما يعني إمكانية أن يقوم المجني عليه بجرح نفسه، فيما قامت مباحث شبين الكوم باستجواب الزوجه والتي نفت الواقعة جملة وتفصيلا مؤكدة أن زوجها هو من فعل ذلك لوجود خلافات بينهما، كما أكدت ابنتيهما علي كلام والدتها بقيام الزوج بفعل ذلك .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بورود بلاغا بقيام زوجه تدعي «أ.ع»، 24 سنة بالاعتداء علي زوجها، ويدعي «م.ر.ع» 26، سمكري، ومقيمان بإحدي قري مركز شبين الكوم، وطعنه بآلة حادة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .

النيابة تأمر بحبس الزوج

من جانبها أمرت النيابة العامة بشبين الكوم، بالإفراج عن الزوجه، وحبس الزوج أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، عقب عرض ما توصلت إليه المباحث في تحرياتها من قيام الزوج بالإعتداء علي نفسه واتهام زوجته لوجود خلافات بينهما، وبناء علي تقرير الطب الشرعي، وأقوال الزوجه وابنتهما بنفي إعتداء الأم علي زوجها وإنما قام الزوج بذلك لوجود خلافات سابقة بين الزوحين .

إتهامين في انتظار الزوج

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزوج أقدم على ذلك بسبب الخلافات السابقة بين الزوجين، مؤكدا أن النيابة العامة أمرت بحبس الزوج بعد ان أكدت التحريات أنه قام بإصابة نفسه وهو ما أكدته التقارير الطبية، وأقوال الزوجة، مشدد علي أن النيابة وجهت للزوج إتهامين هما التحايل علي القانون والبلاغ الكاذب .