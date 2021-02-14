أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الإسماعيلية.. ارتفاع الطماطم

شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الخضروات والفاكهة خاصة «الطماطم» في جميع أسواق الجملة والتجزئة.

واستقرت أسعار الخضروات عند أسعار أمس، وأول أمس، بعد انخفاضها على مدار الأسبوع الماضي، مع استمرار عدا ارتفاع جنيه تقريبًا في سعر الطماطم.

سعر الطماطم اليوم

وسجلت سعر الطماطم اليوم، 4 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة لترتفع نسبيًا بعد استقرار سعرها عند 2.5 جنيه طوال الأسبوع الماضي، و1.5 جنيه في أسواق الجملة خاصة سوق المستقبل.

سعر الفلفل اليوم

وتراوح سعر كيلو الفلفل بين 2 و2.5 جنيه للكيلو في أسواق الجملة، بينما وصل إلى 3 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة بالمحافظة، و4 جنيهات في بعض الأسواق؛ ليحقق ارتفاع نسبي جنيه بعد وصول سعره إلى 1.5 جنيه فقط خلال اليومين الماضيين.

وارتفع سعر الباذنجان في أسواق التجزئة، وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرشا و2 جنيه للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات بأسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

سعر البطاطس اليوم

وسجلت البطاطس انخفاضًا جديدً، أمس، حيث بلغ سعر الكيلو 2 جنيه فقط، في أسواق التجزئة بعد وصوله 4 جنيهات للكيلو خلال الأسبوع الماضي، وتستقر سعرها اليوم إلى 2 جنيه.

واستقر سعر البصل بين 3 و4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

وشهد سوق الفاكهة استقرارًا في الأسعار على مدار يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو، وتراوح اليوسفي بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو، ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.