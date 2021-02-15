رفع 22 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، حملة نظافة موسعة اليوم الإثنين، بقرية «أبوصويرة»، لرفع القمامة ومخلفات البناء ضمن خطة المدينة للارتقاء بمستوى النظافة.

وقال علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، إن حملة النظافة استهدفت العديد من الأماكن و التجمعات السكنية بقرية أبوصويرة، باستخدام معدات الوحدة المحلية و بمشاركة المواطنين، في إطار تعاون المجتمع المدني مع الجهات التنفيذية .

وأوضح رئيس المدينة، أن الحملة نجحت في رفع 22 طنا من القمامة ومخلفات البناء وتقليم الأشجار، وجرى وضع كميات كبيرة من القمامة في الأكياس المخصصة لذلك ونقلت إلى المقلب العمومي بواسطة قلابات الحملة .

وأكد رئيس مدينة رأس سدر، أن الحملات مستمرة بشكل يومي لاستهداف جميع الأحياء والمناطق البدوية بالتناوب، إضافة إلى قيام قطاع النظافة بأعمال النظافة اليومية بالعمالة والمعدات اللازمة لرفع وتفريغ حاويات القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة وتطهيرها من نقاط تجميع القمامة بكافة الأحياء، حتى يتم الوصول لمستوى النظافة التي يليق بالمدينة التي تعد أحد أهم المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

كما قدم رئيس المدينة لجميع المشاركين في حملات النظافة من المواطنين وعمال النظافة والمجتمع المدني، لما يبذلوه من جهد متميز للارتقاء بمستوى النظافة تنفيذًا للخطة المحددة، مؤكدًا أن قرية رأس مسلة أيضا ستشملها حملات نظافة أيضًا خلال هذا الأسبوع .

وأشار رئيس المدينة إلى أن مدينة رأس سدر تشهد تنفيذ عدة مشروعات تنموية ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، و بناءا على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتنمية رأس سدر حتى تتبوأ المدينة مكانتها السياحية المناسبة.

أشرف على حملة النظافة كلًا من ناصر محمد حسن رئيس قرية ابوصويرة واحمد الجندي وإبراهيم راشد من مجلس المدينة.