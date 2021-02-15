وزيرة البيئة تكشف سبب اختيار «صفط تراب» متوافقة بيئيا

قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد إن اختيار قرية صفط تراب التابعة لمحافظة الغربية قرية متوافقة بيئيًا جرى بناءً على توافر المقومات البيئية السليمة بها، ومن بينها منع صرف المصانع على الترع والقرى، وتطبيق إجراءات تقليل نسب التلوث.

وأضافت فؤاد في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أنه جرى اختيار هذه القرية متوافقة بيئياً لأن إحدى جمعيات المصريين العاملين بالخارج تواصلت مع وزارة البيئة من أجل تدعيم هذه القرية، وبالتالي فإن الوزارة دربت شبابًا بالقرية على مفهوم التوافق البيئي والحفاظ عليها من أجل الحفاظ استدامة مجهودات الحكومة.

وتابعت: «كان لدى شباب هذه القرية أفكار مختلفة لعمليات المشاركة المجتمعية والتوعية البيئية، إذ أطلق الشباب مبادرة طرق الأبواب، للتحاور مع الأهالي قبل بداية تطبيق تطوير القرية، إذ جرى حل مشكلة متعهدي القمامة، وبالتالي فإنهم شاركوا بشكل كبير جدًا في توعية الأهالي».

وأشارت إلى أن أهالي القرية يشعرون بسعادة كبيرة لأن الوزارة تتعاون معهم منذ 5 سنوات، قائلة: «يشعرون بالحماس لإطلاق أكثر من مشروع من بينها مشروع البيوجاز، وهو إعادة استخدام روث الحيوان والمتبقيات الزراعية لاستخراج سماد، وبالتالي فإنهم أصبحوا يشعرون بأن الدولة المصرية حققت فائدة كبيرة لهم».

وأضافت: «كلنا نلتف حول هدف تطوير القرى، الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا الأمر في حاجة كبيرة إلى تضافر الجهود».