وزيرة البيئة مشيدة بشباب قرية «صفط تراب»: يمتلكون قدرة وطاقات وأفكارا

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشباب قرية «صفط تراب» بمحافظة الغربية، موضحة أنهم كانوا العامل الرئيسي في اهتمام الدولة بهذه القرية، بسبب ما أظهروه من طاقات وقدرات وأفكار للمساعدة في تطويرها.

وكشفت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، أن اختيار قرية «صفط تراب» بالغربية، لتكون بداية تحول ريف مصر إلى قرى نموذجية ضمن خطة عمل مبادرة «حياة كريمة»، يرجع لعدة أسباب، في مقدمتها كان تواصل أهالي وشباب تلك القرية مع الوزارة، رغبة منهم في حل بعض المشاكل البيئية التي تعاني منها قريتهم.

وأضافت وزيرة البيئة، السبب الثاني، تمثل في اهتمام جمعية «from Egypt» بتلك القرية، حيث كانت لديهم رغبة في مشاركة بعض المصريين بالخارج، بالأعمال التطوعية التي تستهدف تطوير تلك القرية، مصرحة أنه كان هناك أكثر من سبب وعامل، جعل الجميع يتحد حتي يبدأ العمل التطويري بتلك القرية.

ونبهت أن العامل الذي تريد أن تؤكد عليه بالأخص، يتمثل في قدرة وطاقات شباب تلك القرية، بالإضافة إلى تميز أفكارهم التي طرحت، خلال الفترة التي أجتمع فيها مسؤولي الوزارة مع هؤلاء الشباب.

فكرة إعادة استخدام روث الحيوانات

ولفتت إلى أن هناك عددا من الأفكار التي قدموها هؤلاء الشباب، تعتقد في أهمية نقلها إلى القرى الأخرى على مستوى مصر ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالأخص فكرة إعادة استخدام روث الحيوانات والمتبقيات الزراعية في إنتاج الأسمدة الزراعية والغاز، عبر إنشاء شركات ناشئة من الشباب، هم من يقومون ببناء تلك الوحدات ويستخدمون هذه المخلفات.

وأكملت «فؤاد»: الرئيس وجَّه بوضع هذه الفكرة ضمن برنامج «حياة كريمة»، بالأخص بالقرى التي تعاني من كميات كبيرة من روث الحيوانات والمتبقيات الزراعية.

وواصلت: تلك الفكرة تم تنفيذها بالفعل بقرى محافظات المنيا والفيوم، حيث شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، منذ شهر تقريبا، في افتتاح 60 وحدة بايو جاز بقرية بني حسن بالمنيا، لإعادة استخدام روث الحيوانات.