وزيرة البيئة: توفيق أوضاع صرف مخلفات المصانع على المصارف خلال أسبوع

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير القرى المصرية، تعمل فيها الحكومة على قدم وساق، وأن فكرة تطوير قرية صفط تراب، جزء من تلك المبادرة الرئاسية، وهناك تكاتف بين الدولة والشباب والمجتمع المدني على تطوير وتنفيذ فكرة قرية صفط تراب، وأنها البداية لتطوير القرى المصرية.

وأكدت فؤاد، أن هناك تنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة الغربية، على رفع مخلفات الصلبة، ونسعى خلال أسبوع على بدء توفيق أوضاع المصانع التي تصرف المخلفات على المصارف، من أجل توفير صرف المخلفات بشكل آمن دون ضرر بيئي.

وأعربت وزيرة البيئة، عن فخرها بمجموعة الشباب المتواجدين في حملة «صفط تراب.. البداية» على الجهد المبذول والحماس في التلاحم، وعدم فقدان الأمل من أجل تطوير قريتهم، وهم نموذج يحتذى به لكافة شباب القرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وممثلي جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، التابع لمجموعة «نيو إيجيبت، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وشباب قرية صفط تراب.

ويأتي ذلك على هامش إطلاق حملة «صفط تراب.. البداية»، التي تنفذها وزارة البيئة في محافظة الغربية، اتساقا مع المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، بالتنسيق والتعاون بين كل من الهجرة ومحافظة الغربية، التي تستهدف المشاركة في تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.