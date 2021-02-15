«جودة التعليم» تعتمد 39 مدرسة جديدة في الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، حصول 39 مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، خلال العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

وأضاف «سعد»، في تصريحات له، اليوم الاثنين، خلال تكريم إدارة قياس الجودة واللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة نجلاء على، أن إجمالي عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد في الإسكندرية ارتفع إلى 287 مدرسة بكافة الإدارات، مؤكدا أن التحدي الأكبر للمدارس التي حصلت على الاعتماد هو الاستمرارية في الجودة.

وأشار إلى أهمية العمل على بناء القدرات وتحقيق جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية وفق رؤية مصر2020/2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة النظام التعليمي وآداء المؤسسات التعليمية، لتحسين تصنيف مصر في مجال التعليم.

كان وزير التربية والتعليم، أصدر عددا من القرارات أمس حول امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع المراحل التعليمية الدراسية بداية من مرحلة «الكي جي» رياض الأطفال وصولاً إلى مرحلة التعليم الثانوي خاصة مع امتداد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع اخر بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وتداعيات الموجه الثانية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بدء الاستعداد الكامل بجميع مدارس المحافظة، لما أقره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالأمس خلال مؤتمر الصحفي والذي أعلن فيه عن قرارات غيرت نظام التعليم ما قبل الجامعي بجميع المراحل التعليمية الدراسية.