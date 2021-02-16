موظف يحرق سيارة مديره في الإسماعيلية.. «عشان خصمله بسبب الغياب»

كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل مثيرة في واقعة حرق موظف لسيارة مديره في محافظة الإسماعيلية خلال الأيام الماضية بعد إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة.

وقالت المصادر إن المتهم الأول في الواقعة يعمل في إدارة «أبو عطوة»، التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ومعروف بين الناس بأنه شيخ وإمام مسجد ويعمل على تحفيظ القرآن.

وبحسب التحقيقات فإن المتهم كان دائم الغياب والانقطاع عن العمل، ما دفع مديره لتحرير مذكرات لرئيس الشركة ضده لتوقيع جزاءات ضده فقرر الاستعانة بشقيق زوجته بغرض الانتقام منه.

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهمين الأربعة خلال الأيام الماضية، كما استمعت لأقوال مدير إدارة كهرباء أبو عطوة.

وبحسب التحقيقات التي باشرها أحمد طنطاوي مدير نيابة مركز الإسماعيلية برئاسة شريف رفعت، رئيس النيابة فإن المتهم الأول يدعى «فتحي.ش.م»، 55 عامًا، مقيم بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث، حرض شقيق زوجته ويدعى «محمد.ص.ع»، 37 عامًا، مقيم بأبوصوير له معلومات جنائية وسبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا على معاونته في الانتقام من مديره.

واستعان المتهم الثاني باثنين آخرين من أصدقائه لإشعال النيران في سيارة المدير أسفل منزله بمنطقة التعاون بدائرة مركز الإسماعيلية، وكشفت مصادر أن السيارة التي تم إشعال النيران بها مملوكة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وهي ضمن مخصصات مدير الشركة للتحرك بها خلال فترة عمله.

وتمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة وضبط سيارة ملاكي ملك للمتهم الرابع استخدمها المتهمون في التحرك وارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين سكبوا مواد قابلة للاشتعال على السيارة مستغلين هدوء المنطقة في ساعة متأخرة من الليل وفرو هاربين.

وأمرت نيابة الإسماعيلية أمس الإثنين، بتجديد حبس الموظف بشركة القناة لتوزيع الكهرباء و3 أشخاص آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات.