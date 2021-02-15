مصرع شاب غرقا عقب انقلاب توك توك بـ«ترعة مطوبس»

لقي شاب يبلغ من العمر 15عاما، مقيم بإحدى قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه غرقًا، اليوم الاثنين، بعد أن صدم أتوبيس التوك توك الذي يقوده على طريق منية المرشد.

كان اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، تلقي أخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بوفاة محمود عمر الحريري، 15 عامًا، مقيم بقرية منية المرشد التابعة لذات المركز.

على الفور، انتقلت قوة من الإنقاذ النهري والشرطة وسيارة أسعاف، وتبين أن سائق التوك التوك، كان يستقله بصحبة 2 من زبائنه، على الطريق المار بقرية منية المرشد، الموازي للترعة الماره بهذا الطريق.

وكشفت التحرات أنه أثناء سير المجني عليه بالتوك توك، صدمه أتوبيس يعمل على خط أتوبيسات خلج بحري بذات المركز فسقط في مياه الترعة المجاورة، ليتم انقاذ مستقلي التوك التوك، عدا السائق، ليموت غرقًا، ويتم انتشال الجثة، بواسطة الأنفاذ النهري ومساعدة الأهالي، حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والتي تم إخطارها لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وصباح اليوم، لقي شخصان مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من شركة الدلتا للسكر الواقعة بنطاق مركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى الحامول المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد حسام نبيه، مأمور مركز الحامول يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المرور القديم الواقع بين مركزي الحامول والرياض، بالقرب من مصنع السكر، وتبين مصرع قائدها وشخص آخر.