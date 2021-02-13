محافظ كفر الشيخ يستعرض مناطق «إسكان كل المصريين»

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً مساء اليوم السبت، بحضور نائبه، عمرو البشبيشي، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، وإسلام طه، معاون المحافظ لشئون التسويق والاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزرات، ورؤساء ومديري المرافق الخدمية بالمحافظة، لاستعراض مشروعات الإسكان التي يجري تنفيذها بالمحافظة، ضمن مبادرة «إسكان كل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأ المحافظ الاجتماع بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح «الشهيد خالد حمدي السواحلي»، ابن محافظة كفر الشيخ، الذي استشهد أمس خلال أدائه الواجب الوطني، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

واستعرض محافظ كفر الشيخ الجهود التي بذلتها الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل مشكلة الإسكان التي دامت حوالي 17 عاماً، وأوضح المحافظ على الخريطة مواقع التجمعات السكنية الثلاثة، التي يجري تنفيذها على مساحة 296 فدان، بإجمالي 24 ألف وحدة سكنية (اجتماعي ومتوسط واستثماري)، وخاصةً الإسكان الاجتماعي للحاجزين منذ 2004.

وقال «نور الدين» إن الخريطة التي تم نشرها توضح التجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ، ضمن المشروعات الخدمية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موجهاً الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات خلال عام.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من آخر الإجراءات التحضيرية للبدء في الأعمال التنفيذية خلال هذا الأسبوع، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري، في 3 مناطق، الأولى على مساحة 185 فداناً، بجوار ميدان الملك عبد الله، وتشمل إنشاء 10 آلاف و128 وحدة سكنية موزعة على 211 عمارة، مزودة بـ432 مصعداً، وتضم المنطقة ملعبين، ومخبزين، و7 محال تجارية، وسوق تجاري يضم 16 محلاً، ودار حضانة، ووحدة صحية.

أما المنطقة الثانية، فتبلغ مساحتها 30 فداناً، شرق مدينة كفر الشيخ، لإقامة 3 آلاف و168 وحدة إسكان متوسط، موزعة على 33 عمارة، مزودة بـ66 مصعداً، بواقع مصعدين لكل عمارة، وتضم المنطقة مسجداً، ووحدة صحية، وسوق يضم 8 محال تجارية.

أما المنطقة الثالثة، فتمتد على مساحة 108 أفدنة، غرب مدينة كفر الشيخ، جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، وتضم 10 آلاف و474 وحدة إسكان اجتماعي، موزعة على 109 عمارات، مزودة بـ218 مصعداً، بواقع مصعدين في كل عمارة، كما تضم المنطقة مسجدين، ووحدة صحية، وسوقين بهما 16 محلاً تجارياً، وملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 سنة.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه يجري إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة، تربط غرب المدينة بشرقها، الأول الطريق الدائري الغربي من محور «صبري القاضي»، امتداداً لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا، وصولا إلى «كمين القرضا»، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى «أبو عمر»، ثم «كفر عسكر»، وحتى الطريق الدولي الساحلي.

كما يجري تنفيذ محاور عرضية، لربط غرب المدينة بشرقها، من محور «صبري القاضي» إلى محور «سعد زغلول»، حتى حديقة «صنعاء»، والثاني تطوير «شارع 21»، المار بين المنطقة الصناعية لعمل في الاتجاهين، والثالث تطوير شارع «جيهان»، بالإضافة إلى ربط طريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج، بمحاور غرب المدينة.