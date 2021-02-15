أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح 8 فرص استثمارية جديدة بمساحات متنوعة في 5 محافظات جديدة، هي القليوبية، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وبنى سويف، على أن تتضمن أنشطة ومشروعات متنوعة، وباستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية ذات الأنشطة المتخصصة في قطاع التجارة واللوجستيات وأنشطة أخرى متنوعة.

ومن ضمن الشركات التي شاركت الاجتماع مجموعة «اللؤلؤ الدولية»، وشركات «رامو»، و«صبور»، و«أوراسكوم»، و«جاما»، و«حسن علام»، و«السويدي»، و«كارفور»، و«ريدكون»، و«ECG»، «ريفافيل»، و«بتروجيت»، و«اجيلتي»، و«سام كريت»، وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية التي طُرحت مؤخراً.

واستعرض «عشماوي» تفاصيل الفرص الاستثمارية والمشروعات المستهدف تنفيذها، وفقًا لاحتياجات ومقومات كل محافظة، وكذلك العائد الاستثماري من المشروع والمردود الاقتصادي على المطور والقيمة الاجتماعية على أبناء هذه المحافظات.

ولفت «عشماوي» إلى أن الفرص الاستثمارية تتضمن منطقة لوجستية بمحافظة الوادي الجديد، لإنشاء منطقة متخصصة للتمور ولوازمها على مساحة تصل إلى 100 فدان، وباستثمارات تقترب من مليار جنيه، وتوفر ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتستهدف المنطقة إنشاء أنشطة فرز وتعبئة وتغليف ومحطات تصدير للتمور، وكذلك صناعات تحويلية لاستخلاص السكر من التمور، ما يعزز قيمة المنتج المحلي، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور وبأنواع مختلفة وذات جودة عالية.

كما تتضمن الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية منطقة على مساحة تصل إلى 18 فدانًا، وباستثمارات تقدر بمليار جنيه، وتصلح لإنشاء منطقة تجارية / ترفيهية متنوعة، وتشمل مطاعم ومتاجر ومبانٍ إدارية وأخرى ترفيهية، وتوفر 12 ألف فرصة عمل.

وستُطرح أيضًا منطقة أخرى بنفس المحافظة على مساحة 25 فدانًا، تستهدف إنشاء مناطق للتخزين واللوجستيات باستثمارات تزيد على مليار جنيه، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى طرح 3 فرص استثمارية أخرى بمحافظة القليوبية، منها منطقة على مساحة 15 ألف متر لإنشاء «هايبر» باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية، وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل، والمنطقة الثانية على مساحة 1546 مترًا، وتقع على ضفاف نهر النيل لإنشاء مطاعم ومتاجر باستمارات من 40 إلى 50 مليون جنيه، وتوفر 300 فرصة عمل.

أما المنطقة الثالثة فتقع على مساحة 8236 متر، وتستهدف إنشاء مكاتب إدارية وأنشطة تجارية متخصصة لكبرى الشركات، باستثمارات تقترب من 170 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب 2000 فرصة عمل.

وأكد «عشماوي»، أنه من المستهدف إنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، وباستثمارات تتراوح بين 300 مليون إلى 400 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل وتتضمن أسواقًا تجارية وأماكن لتخزين السلع، الأمر الذى سيعمل على تقليل حلقات تداول السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة والارتقاء بمستوي الخدمة المؤداة للمستهلك، بما ينعكس على خفض سعر المنتج النهائي لصالح المستهلك.

ولفت إلى إنشاء منطقة لوجيستية ومناطق تخزين متخصصة بمحافظة بنى سويف على مساحة 133 فدانًا، وباستثمارات كبيره قد تتجاوز حاجز 5 مليارات جنيه.

واستعرض «عشماوي» ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين، وجارى تنفيذها على أرض الواقع، وعددها 18 مشروعاً في 11 محافظة، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية، مشيرًا إلى أنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة سيصل عدد المشروعات إلى 26 مشروعاً في 18 محافظة، بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية.

ذكر أن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكذلك العمالة، وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها سترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وستثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة‪ .