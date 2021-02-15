قطع المياه عن مركز ومدينة المنيا حتى فجر الثلاثاء للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع المياه عن مدينة المنيا وقري مركزها حتي فجر غدا الثلاثاء، نظرا لإجراء أعمال صيانة.

وذكر بيان صادر عن الشركة، اليوم، أن المياه سيجري قطعها من الساعة الواحدة ظهر اليوم الإثنين حتي الرابعة فجر صباح الثلاثاء وذلك بسبب إجراء أعمال صيانة بمحطة بني أحمد الشرقية المرشحة.

وناشدت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه حتي عودتها مجددا فجر غدا الثلاثاء، وفي حال وجود أي استسفارات يتم الإتصال برقم الخط الساخن المخصص للشكاوي (125).