بعد سرقته في 2011.. إنارة طريق الشيخ حسين بملوي جنوب المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، إنارة وصيانة أعمدة الإنارة بطريق «المعصرة ـ الشيخ حسين»، وذلك بعد سرقته في يناير 2011.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إنه تم إعادة زرع أعمدة الإنارة وشد الأسلاك، في إطار خطة الدولة برفع كفاءة الأعمدة وإنارة الطرق، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، للتيسير على المارة من المواطنين والمركبات، والحد من وقوع الحوادث على الطريق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بالإضاءة العامة بالشوارع، وإنارة الشوارع الجانبية والداخلية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وتركيب لمبات بالكشافات بدلا من المحروقة، حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين.

وشدد رئيس المدينة على رؤساء القرى التسع بأهمية رفع خدمة الإنارة العامة بالشوارع كل في نطاقه، وحصر جميع الأعمال التي تحتاج إلى صيانة لمعدات الإنارة والأعمدة؛ للبدء الفوري في الصيانة، كما أكد علي متابعة أعمال الإضاءة بشكل دوري، وتوقيع أقصى العقوبات على المقصر في حال تأخير الأعمال أو عدم إتمامها بالشكل المطلوب.

من جانب آخر، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، 207 محاضر متنوع ما بين حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي، والإشغالات، والتموين.

قاد الحملة إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إيهاب عبدالقوي، نائب رئيس المركز، ومحمود أحمد فؤاد، رئيس قسم الرقابة التموينية، وطه فتحي البدري، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمنيا.