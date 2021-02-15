تحذير عاجل من «التنمية المحلية» للمواطنين عند النزول للشارع الأيام المقبلة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بمتابعة غرف الأزمات والعمليات بالمحافظات، وعلى مستوى المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطالب«شعراوي» في تصريحات له، برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة، ومن بينها المحافظات الساحلية الأخرى، محذرا المواطنين عند النزول إلى الشارع: «يجب توخي الحيطة والحذر عند النزول من المنازل، حرصًا على سلامتكم».

متابعة الوضع بالمحافظات

وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بموافاة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بتقرير دوري كل ساعتين، اعتبارا من غد الثلاثاء، لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة، لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأكد «شعراوي» ضرورة نشر معدات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المحددة، ضمن خطة مجابهة الأزمة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

تواجد القيادات المحلية بالشوارع

وشدد الوزير على ضرورة تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم؛ لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، لافتا إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية كافة بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

تعليمات للمواطنين

وطالب الوزير المواطنين في المحافظات التي ستشهد سوء الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم، حرصا على سلامتهم، مؤكدا أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وأضاف «شعراوي» أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها، وتحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة «صوتك مسموع» جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة، وهي: رقم «الواتس أب» 01150606783، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».