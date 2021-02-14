15 خطوة لـ التنمية المحلية في مواجهة القضية السكانية

مع اهتمام الدولة بمواجهة القضية السكانية، تعمل وزارة التنمية المحلية على التعامل مع الزيادة السكانية بالمحافظات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل في مختلف الملفات وايضا يتم التعامل مع الزيادة السكانية التي تشكل تحد لعملية التنمية، وبالتالي يتم مواجهة تلك الزيادة لإبراز الجانب التنموى بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين، ومن تلك الخطوات التي تم اتخاذها..

- إطلاق الوزارة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

-مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية ينطلق في 10 محافظات هي الجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان.

- يهدف المشروع الى السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادي، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

- العمل على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

- مواجهة الزيادة يعمل على تحسن في معدلات النمو السكانى وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية.

- العمل على إعداد كوادر محلية بالمحافظات قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي، من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم.

- دعم الوزارة بجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة لبناء كوادر حتى على مستوى القرية تكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية والتوعية ووضع المشكلات، على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية.

- إعداد تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

- وضع آلية للمتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظات ترتبط بلوحة المعلومات بطريقة مميكنة.

- تطوير منصة لمشاركات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتعكس الأنشطة والتداخلات المخطط لها.

- دعم الشراكات والافكار الابتكارية المقترحة للشباب للعمل على دمجهم في عملية اتخاذ القرار، بجانب تسريع الاستجابة مع الجهات المسئولة لمعالجة الفجوات التنموية.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المشكلات التى تعترض حل القضية السكانية.

- دورة تدريبية للقائمين على مشروع تسريع الزيادة السكانية عن ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم في السياسات السكانية، وتهدف إلى رفع مستوى الكوادر التى تعمل بالمحافظات.

- استمرار الاجتماعات واللقاءات مع الكوادر العاملة فى المشروع بالمحافظات.

- تحديد المشكلات واسباب الزيادة فى المناطق التى تشهد كثافة سكانية والعمل على تحليلها ومواجهتها.