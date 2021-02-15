نقيب معلمي سيوة: قروض حسنة دون فوائد للمقبلين على الزواج

قال بلال جبريل، نقيب المعلمين بسيوة، إن النقابة العامة للمعلمين ستصرف قروضا حسنة للمعلمين الشباب، لمساعداتهم فى تجهيز الزفاف وتكوين أسرة ضمنخطط النقابة للمشاركة الاجتماعية.

وأضاف «جبريل»، فى تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن النقابة العامة للمعلمين ستقوم بصرف القروض الحسنة وسيقوم المعلمون بسداد نفس المبالغ التى سيحصلون عليها دون فائدة.

وأشار إلى أن النقابة ستجرى قرعةغدا بين المعلمين المتقدمين للحصول على القروض الحسنة فى سيوة، تمهيدا لإختيار 6 منهم من الذكور والإناث من المعلمين حديثى الزواج الذين قاموا بتحرير عقد الزواج خلال الفترة الأخيرة، وفى طريقهم للزفاف، لمساعدتهم في شراء منقولات الزوجية من الأجهزة والمفروشات وتجهيز عش الزوجية.

ولفت إلى أن نقابة المعلمين فى بندر سيوة تقدم العديد من الخدمات الإجتماعية والمساعدات للمعلمين ومنها الخدمات الصحية، من خلال التعاقد مع الأطباء فى سيوة ومرسى مطروح للكشف بتخفيضات 25% ، بالإضافة إلى وجود تخفيضات فى الصيدليات بنسبة 10% عن الأسواق فى سعر الدواء فى الصيدليات الأخرى.

وأوضح أن هدف النقابة العامة للمعلمين بالإشتراك مع نقابة بندر سيوة هو تقديم الخدمات فى جميع القطاعات للمعلمين الذين يعملون فى واحة سيوة فى قطاع الصحة والقطاع الإجتماعى والقطاع الثقافى، بجانب تقديم الدعم الشامل لهم، خاصة الأكثر إحتياجا والشباب ومساعدة حديثى الزواج للمساهمة فى تكوين أسر من شباب المعلمين والمعلمات والوقوف خلف الجميع بالإضافة إلى العمل على تلبية إحتياجات جميع أعضاء الجمعية العمومية، والإهتمام بمقترحاتهم وأفكارهم.