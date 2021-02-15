كانت بتقضي شهر العسل.. تفاصيل ضبط سيدة جمعت بين زوجين في «الفلانتين»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط سيدة فى العقد الثالث من عمرها لجمعها بين زوجين، وإقامة علاقة مع أحدهما داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الغردقة، عن التفاصيل الكاملة للواقعة.

ورصدت تحريات وتحقيقات المباحث، أن المتهمة متزوجة رسميًا من شاب منذ 3 سنوات، وأنها تعرفت على شاب آخر منذ قرابة 6 أشهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأنهما تقابلا عدة مرات ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، فقررت الزوج منه عرفيًا.

شهر عسل في الغردقة

وأشارت التحريات والتحقيقات إلى أنه قبل عدة أيام تزوجت السيدة العشرينية، وتوجهت بصحبة زوجها العرفي إلى إحدى الشقق السكنية للاحتفال بعيد الحب، وأثناء إقامتها معه، حضرت قوة من المباحث، وألقت القبض عليها أثناء إقامتها علاقة مع عشيقها.

وتحفظت القوات على الهواتف المحمولة، وتبين وجود مقاطع فيديو إباحية، وصور عارية تجمع المتهمة وعشيقها، وتم تحريزها، وبالفحص تبين أنها متزوجة من العشيق بعقد زواج عرفي منذ عدة أيام.

الزوج «الرسمي» يتهم زوجته بالزنا

وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تبين أن المتهمة متزوجة من شاب آخر رسمي، وأنها تزوجت عرفيًا وجمعت بين زوجين في آن واحد، وتم إخطار الزوج الرسمي، الذي حضر إلى ديوان القسم، واتهمها بالزنا، وتم التحفظ عليها هي والعشيق.

وعُرض المتهمان على النيابة العامة، التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

إحالة عاجلة للمتهمين

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، إن النيابة العامة ستحيل المتهمين للمحاكمة بتهمة الزنا والجمع بين زوجين للمتهمة، بعد ورود تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص الفيديوهات والصور.

حبس شاب عرض زوجته لراغبي المتعة 15 يوما

فى سياق آخر، قررت الجهات المختصة تجديد حبس سيدة وزوجها لمدة 15 يومًا بتهمة ممارسة الرذيلة، بعدما تبين أن الزوج عرض زوجته على راغبي المتهمة الحرام مقابل 500 جنيه فى الساعة، بعد أن القى القبض عليهما في إحدى الشقق السكنية بالإسكندرية.