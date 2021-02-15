القصة الحقيقية لفيلم «السرب»: يرصد استشهاد الأقباط في ليبيا والثأر لهم

بالتزامن مع عيد شهداء الكنيسة القبطية للعصر الحديث، الذي يحيي ذكرى استشهاد 20 قبطيًا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا 2015، والمعروفين باسم «شهداء ليبيا»، طرحت شركة «سينرجي»، برومو فيلم «السرب»، عبر موقع «يوتيوب»، المُقرر عرضه في السينمات الفترة المُقبلة، والذي يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي عام 2015 على خلفية مقتل 20 مصريا قبطيا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، ونشر الجريمة عبر مقطع فيديو دموي، ليأتي الرد المصري سريعا بالثأر لدماء المصريين بسرب جوي دمّر معاقل التنظيم في لبيبا.

بداية الأحداث

تعود الأحداث لـ15 فبراير 2015، مع إعلان تنظيم داعش الإرهابي عملية جديدة عبر نشر صورة للبحر وهو مختلط بالدماء، وكتب عليها «رسالة موقعة بالدماء إلى أمّة الصليب»، من خلال كيان يطلق على نفسه «مؤسسة الحياة»، وبعدها نشر التنظيم مقطعًا مصورًا ظهر فيه 20 مصريا وأفريقي يُذّبحون على أيدي إرهابيي «داعش» على إحدى السواحل الليبية، وفي الخلفية صوت يقول «أيها الصليبيون إنّ الأمان لكم أماني»، الجملة التي كان لمصر وقيادتها رأي آخر بشأنها، حيث انعقد فورا مجلس دفاع وطني لبحث الأزمة.

الثأر بغارات جوية بعد ساعات قليلة

في 16 فبراير، أعلنت القيادة العامة للجيش المصري في بيان لها، أنّ القوات المسلحة وجّهت ضربة جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ونص البيان على التالي: «تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، قامت قواتكم المسلحة فجراليوم الإثنين الموافق 16/2 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضى الليبية . وقد حققت الضربة أهدافها بدقة».

فيلم السرب

فيلم «السرب»، بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين، وهند صبري، وغسان مسعود، وقصي خولي، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج تامر مرسي.