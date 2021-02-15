آسر ياسين يؤدي التحية العسكرية في كواليس «السرب»: «حيوهم فين ما كنتم»

نشر الفنان آسر ياسين، أول صورة له بشأن الدور الذي يجسّده خلال أحداث فيلم «السرب»، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وطُرح برومو فيلم «السرب» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومن المقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وظهر آسر ياسين من خلال الصورة التي نشرها عبر خاصية ستوري بموقع «انستجرام» وهو يرتدي زي عسكري مقاتل طيار يحمل رتبة مقدم طيار واسمه هشام جلال ويؤدي التحية العسكرية.

ونشر أسر ياسين عبر حسابه بـ«إنستجرام» برومو الفيلم، مصحوبة بتعليقه: «حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا عشان سلامكم».

يضم عدد من النجوم

فيلم «السرب»، يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «سينرجي» تامر مرسي.

تضحيات أبطال مصر

أحداث فيلم «السرب» مستوحاة عن وقائع حقيقية، وأحداث متعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الأمنية في مصر مع المؤامرات والكيانات الإرهابية والدول الممولة لهم، منهم واقعة ذبح 21 قبطيًا في ليبيا قبل سنوات وقصة الضربة الجوية المصرية في ليبيا يوم 15 فبراير عام 2015.