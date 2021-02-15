معهد الخدمة الاجتماعية في بنها يدشن مبادرة «اتحضر للأخضر»

أطلق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها أول مبادرة من نوعها بمحافظة القليوبية تحت عنوان «اتحضر للأخضر»، بالتعاون مع وزارة البيئة.

وقال الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعيه ببنها، إن المبادرة تم تنفيذها من خلال إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع وتحت إشراف الدكتورة منى هدهد مدير إدارة تنمية البيئة بالمعهد وتعد بمثابة حملة وطنية لنشر الوعى البيئى والجمال في القليوبية.

وأضاف أن الحملة جاءت اتساقا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الحكومة لتعزيز قيم الحفاظ على البيئة ونشر الجمال وزيادة المزروعات والأشجار والأزهار ومواجهة تلوث الهواء وتنمية البيئة .

وأشار إلى أن المعهد ومن خلال جماعة أصدقاء البيئة التي تضم فريقا من الطلاب المتميزين يعملون على تغيير السلوكيات السلبية ونشر الإيجابية حيث تم البدء في تشجير وتجميل المعهد من خلال إدارة البيئة وتحت إشراف الدكتورة منى هدهد وتم زراعة عدد من الأشجار والزهور بداخل المعهد وسيتم العمل على تشجير محيط المعهد ومداخله .

وأثني العميد على دور إدارة البيئة وجماعة الحفاظ على البيئة خلال تفقده للمبادرة والتقي عددا من الطلاب وأكد على أنهم نواة الذرة حقيقية للنهوض بمصر والارتقاء بها ورفع شأنها بين الأمم.

في وقت سابق احتفلت وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني تحت شعار «التعافي الأخضر الطريق لما بعد كوفيد 19»، حيث وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة كلمة بهذه المناسبة عبر تقنية الزووم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة البيئة علي الفيس بوك والتواصل الإجتماعي.

إقيم الإحتفال تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزيرة الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور عصام عامررئيس قطاع شئون الفروع والدكتورة مي عزالدين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبري في إطار السعي لترجمة خطط مصر في المجال البيئي خطوات عملية على أرض الواقع