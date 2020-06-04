"البيئة" تدعم القليوبية بمعدات نظاقة بـ30 مليون جنيه

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال حضور الوزيرة مراسم اصطفاف عدد من المعدات الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة التي سلمتها وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، حيث جرى تسليم معدات نظافة لمحافظة القليوبية بقيمة 30 مليون جنيه.

وأوضحت الوزيرة أن المعدات التي جرى تسليمها للمحافظة، تضمنت 7 سيارات حمولة 52م3 وثلاثة لوادر سعة 3م3، لدعم المحطة الوسيطة بقطاوي والتي جرى افتتاحها مؤخرا بتكلفة 25.8 مليون جنيه كتدخل سريع لدعم البنية التحتية للمنظومة بالمحافظة.

وأضافت أن وزارة البيئة تكثف جهود التخلص الآمن من المخلفات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خاصة مع ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها.