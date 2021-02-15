نادية العراقية تطمئن جمهورها على حالتها الصحية :«أنا بخير»

طمأنت الفنانة نادية العراقية جمهورها على حالتها بعد تعرضها لأزمة صحية منذ أيام بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وكتبت نادية، على حسابها الشخصى بموقع «فيس بوك»: «أنا بخير الحمد الله».

تفاصيل مرض نادية العراقية

تعرضت الفنانة نادية العراقية، لوعكة صحية، أمس الأحد، دخلت على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، بشأن إجراء الفحوصات اللازمة.

وقالت نادية العراقية، لـ«الوطن»، إنَّها تعرضت لارتفاع مفاجئ في نسبة السكر بالدم، ما تسبب في دخولها المستشفى بشكلٍ عاجل، موضحة أنها لا زالت تحت ملاحظة الفريق الطبي المُعالج، ومن المُفترض خروجها من المستشفى خلال الساعات المُقبلة.

رد نادية العراقية على شائعات وفاتها

ولم تسلم نادية العراقية من شائعات السوشيال ميديا، قد واجهت شائعات بوفاتها خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أكدت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّها تتمتع بصحة جيدة.

وأوضحت في تصريحاتها: «أنا كنت نايمة معرفش حاجة عن الأخبار دي، اتفضحتي يا نادية، أنا كويسة وصحتي زى الفل وهصحى وأطمن الكل عني على فيس بوك».

نجل الفنان العراقية يرد على الشائعات

من جانبه، رد أدهم، ابن الفنانة نادية العراقية على شائعة وفاتها والتي تناولتها السوشيال ميديا، وكتب آية قرانية: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.. صدق الله العظيم».

معلومات عن الفنانة نادية العراقية

ممثلة عراقية، وُلدت في العراق عام 1963، وبدأت مشوارها الفني في المسرح والتليفزيون العراقي، ثم إنتقلت إلى مصر وشاركت في أدوار ثانوية صغيرة، كما شاركت في عدد من الإعلانات التجارية، كانت بداية عملها في مصر من خلال المشاركة بمسلسل «سامحوني ماكنش قصدي» عام 2000، ثم فيلم «أفريكانو» بالعام التالي، لتتوالى بعد ذلك أعمالها والتي من أبرزها «أبو علي، حاحا وتفاحة، ورقة شفرة».