نجل نادية العراقية يرد على مروجي شائعة وفاة والدته بآية قرآنية

رد أدهم، نجل الفنانة نادية العراقية على شائعة وفاتها والتي تناولتها السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وكتب آية قرانية: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.. صدق الله العظيم».

واختتم: «الحمد لله أنا أمي بخير، شكرا لكل حد اهتم وكلمني.. فوق راسي طبعا اللي قال الخبر ده وساعد في نشرة اقرأ الآية كويس.. ربنا يهديك».

وحول شائعة وفاتها قالت نادية في تصريح سابق لـ«الوطن»: «أنا الحمد لله بصحة جيدة وزي الفل وهروح أطمن الناس عليا على السوشيال ميديا».

نادية أعلنت منذ أيام تضامنها مع الفنانة حورية فرغلي بعد إعلانها إصابتها بحاله اكتئاب بسبب ابتعاد الوسط الفني عنها.

وكتبت نادية عبر السوشيال ميديا «بكيت بجد وأنا بسمع محادثة حورية فرغلي عن جحود البشر، تغير الناس لمجرد إنها تعرضت لحادث وشكلها اتغير شوية، ده الواحد عريان عايش وسط ملايين وكأنه في جزيرة لوحده، شيء بشع على مستوى الوسط الفني حتى العلاقات الإنسانية شللية».

وأضافت: «محدش بيسأل إلا لو فيه مصلحة، أنا حاسة بيها لأني زيها، لولا حب الناس والعيلة كنت انتحرت قهرا، ربنا معاكي حورية وبيتي مفتوح ليكي وقلبي.. بحبك».

وكانت نادية تعرضت هي الأخرى للتنمر الشديد من جمهور السوشيال ميديا بعد نشر صورها لابنائها الثلاثة والذين يتمتعون بقدر عالٍ من الجمال لتنهال عليها كلمات جارحة من الجمهور مشككين في نسب أبنائها.