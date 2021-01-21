نادية العراقية ترفض 3 عروض لتقديم برامج: «معنديش جديد»

قالت الفنانة نادية فتحي والشهيرة باسم نادية العراقية، إنَّها رفضت 3 عروض لتقديم برامج تلفزيونية بسبب تكرار الأفكار، وذلك في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصلا الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت نادية: «3 قنوات طلبتني أقدم برنامج ورفضت لأن مافيهاش جديد، وكل أفكاري اتقدمت في برامج أخرى حتى الأزياء».

وتضامنت مؤخرًا نادية العراقية مع حورية فرغلي بعد إعلانها تعرضها للاكتئاب بسبب التنمر عليها لشكل أنفها وكتبت: «بكيت بجد وأنا بسمع محادثة حورية فرغلي عن جحود البشر، تغير الناس لمجرد إنها تعرضت لحادث وشكلها اتغير شوية، ده الواحد عريان عايش وسط ملايين وكأنه في جزيرة لوحده، شيء بشع على مستوي الوسط الفني حتى العلاقات الإنسانية شللية».

واستكملت: «محدش بيسأل إلا لو فيه مصلحة، أنا حاسة بيها لأني زيها، لولا حب الناس والعيلة كنت انتحرت قهرا، ربنا معاكي حورية وبيتي مفتوح ليكي وقلبي.. بحبك».

وتعرضت نادية العراقية هي الأخرى للتنمر في سبتمبر الماضي بسبب آبنائها الثلاثة وتشكيك الجمهور في نسبهم بسبب تمتعهم بقدر كبير من الجمال وردت وقتها قائلة: «أيوة دول ولادي ووالدهم، رجعتوا تنشروا صورهم وأقذر تعليقات».

وتابعت: «بأي حق تشككوا في النسب يا كلاب، بأي حق تقولوا الفلوس بتحلي، أنتم شفتوا عايشة إزاي، الحسد والقر قعدوني من الشغل، ماشوفناش فرحة، والأمراض دخلت بيتي، بطلوا قر، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال، يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم».

ناديه العراقية شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتي قدمت من خلالها أدوارًا كوميدية، أبزرها فيلم «حاحا وتفاحة» مع ياسمين عبدالعزيز وطلعت زكريا و فيلم «أبو علي» مع كريم عبدالعزيز ومنى ذكي.