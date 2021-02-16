مع بدء توزيعه في صيدليات أمريكا.. نصائح قبل تلقي لقاح كورونا

بعد حصولها على مليون لقاح لفيروس كورونا أرسلتها إدارة الرئيس جو بايدن، بدأت الصيدليات في أنحاء الولايات المتحدة تطعيم المواطنين من خلالها، في مؤشر جديد على تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.

وبحسب ما نشره موقع العربية. نت بدأ نحو 6500 من الصيدليات والمتاجر التي تبيع الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية، تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى في إطار شراكة فيدرالية، لتخفيف العبء عن دوائر الصحة الحكومية.

تساؤلات عديدة بشأن تلقي لقاح فيروس كورونا والموانع التي قد تحول دون قدرة الفرد الحصول على التطعيم، أولها هل يجب إخضاع الشخص لفحوصات طبية قبل تلقيه اللقاح؟.

خضوع الشخص إلى الفحص الطبي قبل التطعيم

الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة، أكدت في بداية حديثها لـ«الوطن» ضرورة خضوع تلك العملية إلى إشراف طبيب مختص، حيث يحتاج الشخص إلى الفحوصات الطبية التي تشمل تحاليل الدم والـpcr وتحاليل الأجسام المضادة «Anti bodies» قبل التطعيم، إلى جانب معرفة التاريخ المرضي للشخص فهل يعاني من أمراض مناعية أو ارتفاع في ضغط الدم أو أمراض عصبية.

وتابعت عبد الوهاب، بالتأكيد على أنه لا يجوز -بحسب وصفها- أن يحصل الشخص المصاب بالفيروس على اللقاح، ولذلك يخضع الشخص إلى المسحة أولا وفي حال ثبوت إصابته ينتظر لحين التعافي للحصول على لقاح كورونا.

المصاب بكورونا لا يجوز تلقيه اللقاح إلا بعد التعافي

أيضا يجب مرور ما لا يقل عن ثلاثة أشهر بعد تعافيه من فيروس كورونا، إذا كان مصاب من قبل، وبحسب قول استشاري البكتيريا والمناعة، يجب التأكد من الحالة الصحية للشخص إذا كان يعاني من أي حساسية أو مرض مزمن من قبل ولذلك فإن إتاحة تطعيم كورونا في الصيدليات يجب أن يتم تحت إشراف طبيب.