«تعليم مطروح» ينظم ندوة لتوعية طلاب المدارس بمخاطر تعاطي المخدرات

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،اليوم، الإثنين ندوة توعية لطلاب المدارس بحضور عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ومحمود قاسم وكيل المديرية ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية والعقيد مصطفي ناصر مفتش بمنطقة مطروح لمكافحة المخدرات لتوعية الطلاب بمخاطر تعاطي المخدرات وأهمية مكافحتها وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية في إطار الجهود المشتركة للمحافظة علي النشء.

وشرح العقيد مصطفي ناصر مفتش مكافحة المخدرات بمطروح لجميع طلاب خلال الندوة تأثير تعاطي المواد المخدرة على الفرد والمجتمع، مؤكداً أهمية التوعية بأضرار المخدرات وإرشاد الطلاب وتبصيرها بالتأثيرات السلبية والخطيرة لها على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع، وكيف تؤدى المخدرات إلى جرائم أخرى مثل السرقة والقتل وينتج عنها مشاكل حياتية داخل أروقة المجتمع المحلى.

وحذر «ناصر» جميع الطلاب من خطورة المخدرات بجميع أنواعها مثل الحشيش والبانجو والهيروين والأنواع الجديدة التى يتم تداولها، كالإستروكس وكيف تسبب أمراض للمتعاطين لها وأنها فى حالات كثيرة ما تؤدى إلى الموت فى النهاية بسبب خطورتها على الصحة العامة للجسم.

وأكد وكيل تعليم مطروح على الدور الهام الذى يقوم به ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجميع أفراد الشرطة بهذا القطاع الحيوى بوزارة الداخلية في مواجهة مافيا تجار المخدرات بالإضافة إلي قيامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتنظيم ندوات تبصيرية لرفع الوعى المجتمعى بخطورة التعاطى والإدمان لدي طلاب المدارس والذين يمثلون نواة مشرفة لمستقبل وطننا الغالي مصر.

وأوضح أن العاملين فى مجال المكافحة من ضباط وأمناء شرطة وأفراد سريين يعرضون أنفسهم للموت خلال عملية المطاردة للمجرمين والمهربين والتجار والأوكار والعصابات للقضاء على هذه البؤر الإجرامية، فى سبيل مكافحة المخدرات وضبط القائمين عليها وتحويلهم للمحاكمات للحفاظ على المجتمع من مشاكل المخدرات وتأثيرها السلبى على المواطنين.