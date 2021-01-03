تعليم مطروح يتيح للموظفين نظام العمل «عن بعد» وأجازات استثنائية للمرضى

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أننا أرسلنا جميع التعليمات الخاصة بمجابهة جائحة فيروس كورونا لمديري الإدارات التعليمية والقطاعات على مستوى المحافظة، وجميع المدارس والإدارات والأقسام التابعة للمديرية، والتشديد على تنفيذها بدقة وإحكام، حرصا من تعليم مطروح على سلامة أبنائنا الطلاب في ظل اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا الخطيرة.

وقال «سلامة»، اليوم الأحد، إنه تنفيذا للتعليمات الوزارية سيتم تفعيل المادة الثانية من قرار دولة رئيس الوزراء، التي تنص على منح من تسمح طبيعة عملهم بأداء مهام وظائفهم من المنزل دون التواجد بمقار العمل طوال مدة سريان هذا القرار مع أداء باقي الموظفين مهامهم بالتناوب يوميا أو أسبوعيا.

وأضاف «سلامة» أنه سيتم كذلك منح الموظفين المصابين بأمراض مزمنة إجازات استثنائية، وفقا لما هو مثبت بالتقارير الطبية في ملفاتهم الوظيفية، لافتا إلى أن هذا القرار يسري على الموظفين غير المصابين بأمراض خطيرة أو مزمنة لذات المدة وفقا للتقارير الطبية المعتمدة من أحد المستشفيات الحكومية، باستحقاقه هذه الإجازة وكذلك يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة تحددها الجهة الطبية المختصة، بالإضافة إلي تفعيل قرار منح الموظفات الحوامل أو التي ترعي طفلاً أو أكثر يقل عمره عن إثنى عشر سنة ميلادية إجازة استثنائية.

وأشار «سلامة» إلى أنه سيتم استكمال الدراسة عن بعد عن طريق وسائل التعلم الإلكترونية، التي وفرتها الوزارة من خلال المنصات والقنوات التعليمية المعتمدة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذكر أن إجازة منتصف العام الدراسي ستكون من السبت 16 يناير الجاري وحتى الخميس 18 فبراير المقبل، مشددا على مسؤولي الإدارات بالتنفيذ المحكم لتلك التعليمات لصالح أبنائنا الطلاب وجميع العناصر البشرية للعملية التعليمية.

وأوضح أن جميع الإجراءات التي تطبقها مديرية التربية والتعليم بمطروح في جميع المدارس بنطاق المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا؛ هي إجراءات وقائية احترازية لابد من تنفيذها طبقا للتعليمات الوزارية، للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، والحفاظ على جميع العاملين في المدارس والإدارات التعليمية.