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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يتميز مولود برج الثور بحبه لإتمام جميه المهام المسندة إليه، كما أنه صبور بدرجة كبيرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التخطيط جيدا لكن عليك أن تحرص على الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تراقب في صمت وعليك أن تبقى اليوم متحفظا حتى تكون رأيا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل. 

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