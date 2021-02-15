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حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الإثنين 15 فبراير 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور مثقف جدًا، ويحب القراءة في الشعر والأدب والفنون، كما أنّه يحب الطبيعة والخضرة والنباتات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تهمل أي عارض صحي واعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ما يجعلك مشوش العاطفة وقد تميل اليوم للانعزال قليلا.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الأمريكي جورج كلوني، ويوافق تاريخ ميلاده 6 مايو.

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