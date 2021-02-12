حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور منظم ومن أبرز مميزاته الصبر والصدق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تجد اليوم أن الزملاء والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد يقف بجانبك أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.