رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الجمعة 12 فبراير 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور منظم ومن أبرز مميزاته الصبر والصدق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تجد اليوم أن الزملاء والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد يقف بجانبك أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي