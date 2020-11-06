أحمد داوود ينفي إصابته وزوجته علا رشدي بكورونا: حضرتك عرفت منين؟

علق الفنان أحمد داوود على الأخبار المتداولة حول اصابته هو وزوجته الفنانة علا رشدي بفيروس كورونا.

وكتب "داوود"، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "انستجرام": "مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا.. إذا كان إحنا لسه مش متأكدين.. حضرتك عرفت منين.. عيب على كل اللي نشر الخبر من غير ما يتأكد".

ومازالت صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة تظهر إصابات جديدة بين الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة في دورته الرابعة، حيث قام عدد منهم بالإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا، لتظهر حالة جديدة كل بضع ساعات.

فقد أعلنت الفنانة زينب غريب عبر الاستوري الخاص بها عبر "انستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

كما أعلنت الفنانة "بسمة" من خلال "الوطن"، عن إصابتها بكورونا، وقالت "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".

و أعلنت أمس، الاستايلست ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

وأعلنت أيضا ساره عبدالرحمن، إصابتها بكورونا، بعد عودتها من الجونة، حيث كتبت عبر الفيسبوك: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وسبقهم بأيام مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".