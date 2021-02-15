حبس المتهم بقتل مزارع في مشاجرة بسبب الأغنام بالشرقية

أمرت النيابة العامة في مركز أبوحماد، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، بحبس شاب متهم بقتل مزارع، أثناء مشاجرة بينهما بسبب رعي الأغنام، في قرية «الخيس»، بدائرة المركز، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أبو حماد، بمقتل شاب يُدعى «وائل م.»، 35 سنة، مزارع، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، بقرية «الخيس»، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وأحد الأشخاص، يُدعى «محروس م. ع.»، في العشرينيات من عمره، كان يقوم برعي أغنامه وسط الأرض الزراعية الخاصة بالمجني عليه.

وتبين أنه عندما حاول صاحب الأرض توجيه اللوم إلى صاحب الأغنام، حدثت مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها راعي الأغنام بتوجيه طعنة نافذة إلى المزارع، مستخدماً سلاح أبيض «مطواه»، كان بحوزته، مما أسفر عن وفاته متأثراً بإصابته.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.