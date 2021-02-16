«التنمية المحلية»: غلق 42 ألف منشأة خالفت مواعيد الغلق

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات متابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المنشآت من محال ومطاعم وورش وكافيهات ومولات وأنشطة أخرى، طبقا للقرار الوزارى الصادر فى أول ديسمبر الماضى بتحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت لضبط الشارع ومنع الإزعاج.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن عدد المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق بمختلف المحافظات وتم اتخاذ قرار الغلق بشأنها تعدت 42 ألف منشآة مخالفة فى 75 يوم أغلبها فى محافظة القاهرة نظرا لكثافة العاصمة، مؤكدا ان المحال تأتى فى صدارة تلك المنشآت المخالفة يليها المقاهى ثم الورش والاسواق علاوة على الانشطة الاخرى من مراكز الدروس الخصوصية والصالات الرياضية وسرادقات الافراح والعزاء، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتعليمات ومن يخالف الضوابط يقع تحت طائلة القانون.

منع إقامة المناسبات في سرادقات وحظر الشيشة

وأشار إلى استمرار حملات الأحياء والمدن لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية والتعامل الفوري مع أي محاولة لإقامة مناسبات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات وحظر تقديم الشيشة بالكافيهات والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من غلق وغرامة، وعدم التهاون مع جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية في الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

عدم دخول المباني الخدمية دون كمامة

وأكد على استمرار عدم السماح بدخول المباني الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمبانى الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم احتفالية وذلك لمنع التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أى منشأة تخالف مواعيد الغلق أو تتجاوز الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وعدم تجاوز نسبة الإشغال بحيث لا تتعدى 50%.