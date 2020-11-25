جامعات: نستعد لموجات الطقس السيء بعزل الأسطح وصيانة شبكات الصرف

كثفت الجامعات الحكومية الفترة الحالية استعدادها لموجات الطقس السيء، والتي على رأسها زيادة تساقط الأمطار، خاصة بالمحافظات الساحلية والقريبة من المحافظات الساحلية، حيث صينت غالبية الجامعات شبكات الصرف الصحي في الشوارع والطرقات لمنع تجمعات مياه الأمطار، وإنشاء عدد من المزاريب لتصريف المياه، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأمن والفرق الهندسية وأكد عدد من رؤساء الجامعات الجاهزية التامة لمواجهة أي موجات للطقس السيء خلال فترة الشتاء.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم التنبيه على جميع الإدارات الهندسية والحماية المدنية والأمن الإداري بالمتابعة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وتشغيل فرق الطوارئ والتأكد من سلامة المباني وغيرها، وفصل الكهرباء عند الاحتياج، لافتا إلى أنه أصدر التعليمات لكل الكليات والمستشفيات بالاستعداد لموجة الأمطار وتغير الطقس.

وأوضح الخشت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم التنبيه على فصل كشافات إضاءة واجهات المباني، وكذلك فصل الإضاءات الديكورية وإضاءة القبة وبرج الساعة، وكذلك الإضاءة داخل الحرم الجامعي وفصل الأعمده المزودة بلمبات صوديوم والاعتماد فقط على الكشافات الليد.

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تستعد لموجة الطقس السئ بمختلف الكليات، موضحاً أنه جرى تغطية أسقف المباني بعوزال ضد المياه، منعاً لإرتشاحها و سقوطها على الأدوار العليا، فضلا عن إجراء الصيانة الشاملة لشبكات الصرف الصحي.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن نظام التعليم الهجين أتاح للجامعات تخفيض عدد الحضور للطلاب و الإعتماد بنسبة تزيد عن 50% نظام التعليم عن بعد.

ومن جانبه، أوضح الدكتورعبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة اتخذت جميع استعدادتها لمواجهة تغيرات الطقس و الأمطار خلال فصل الشتاء، موضحا إنشاء عدد من المزاريب تصريف المياه، فضلاً عن إجراء الصيانة الشاملة لشبكات الصرف الصحي، لافتا إلى أن الجامعة أجرت جميع الاستعدادت منذ فترة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف صالح، في تصريح خاص لـ"الوطن"، انه تم تغطية عدد من الأسقف للكليات بالعزل من الأمطار منعا لإرتشاح المياه وسقوطها على الأدوار السفلي وتأثيرها على البينة التحتية للكليات، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية بشأن متابعة حالة الطقس واتخاذ مايلزم في حال حدوث مستجدات.