«س» و«ج».. كل ما تريد معرفته عن الامتحانات والتيرم الثاني والمصروفات

بسبب جائحة كورونا يعيش أولياء الأمور حالة من الاضطراب والقلق بسبب موعد التيرم الثاني للطلاب، وكيف ستكون الامتحانات، وشكلها، ولماذا لا تعقد أبحاث كالعام الماضي، وإذا تم اختيار الدراسة عن بعد ماذا عن المصروفات السنوية والأتوبيس المدرسي «الباص».

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية في مجال التعليم، التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، إجابات لكل الأسئلة التي تخطر على بال أولياء الأمور فيما يتعلق بالترم الثاني وطرق الامتحانات، ومصروفات الأتوبيس المدرسي، وفقًا لقرارات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي التي أعلن عنها مؤخرًا في عدد من القنوات الفضائية..

أولا: صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي

موعد عودة الدراسة

تبدأ عودة الدراسة للترم الثاني بداية من 10 مارس المقبل، ولكن سيتم رفع الغياب، بحيث يكون الحضور حسب رغبة ولي الأمر.

لن أجعل ابني يذهب للمدرسة، ماذا أفعل؟

في تلك الحالة كل المطلوب من ولي الأمر الذهاب وتسليم خطاب للتأكد أنه على علم أن الطالب لا يحضر للمدرسة.

أخشي على ابني من الامتحانات ولا أريده أن يحضر هذا العام؟

في تلك الحالة يقوم ولي الأمر بتسليم خطاب للإدارة التعليمية التابع لها الطالب يطلب فيها إعفاء الطالب من الدراسة هذا العام، وإعادته في العام الماضي.

لماذا لا يتم الاعتماد على الأبحاث؟

لأن عددا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور أخلو بالأبحاث العام الماضي، فكان أولياء الأمور يقومون بكتابتها وحتى شرائها من المكتبات، وكانت تباع على الرصيف، وهذا أخل بمستوى تقييم الطلاب، وأصبح لا يعتد بهذا التقييم.

هل سيتم حذف أجزاء من المواد الدراسية؟

لن يتم حذف أي أجزاء من المنهج، حتى لا يتم الإخلال بالشهادة المصرية، والتحصيل الدراسي الذي يجب أن يحصل عليه الطالب.

كيف سيمتحن الطلاب من الصف الرابع إلى الثاني الإعدادي؟

لتقليل الازدحام وتواجد الطلاب في المدارس في الامتحانات، سيتم إجراء امتحان واحد فقط، يقيس مستوى التحصيل في المواد الأساسية، فدخول الطالب اللجنة سيحصل على ورقة واحدة تحتوى على عدد من الأسئلة تشمل جميع المواد الأساسية، ومدة الامتحان 3 ساعات.

موعد امتحانات الطلاب من الصف الرابع وحتى الصف الثاني الإعدادي؟

سيتم عقد امتحان واحد فقط شهريًا، من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات التيرم الثاني، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.

وسيتم عقد امتحانات التيرم الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021١

مصير مصروفات الأتوبيس المدرسي "الباصات" في حالة عدم ذهاب الطالب للمدرسة.

الأمر يخضع إلي العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة، وقال وزير التعليم في لقاء سابق «ممكن المدرسة ترفض رد الفلوس، لأنها تقدم الخدمة التعليمية منزليًا مثل المدارس الالمانية على سبيل المثال وتعقد الامتحانات والدراسة أونلاين، الامر في النهاية يحسم بين أولياء الامور والمدرسة، فيما يخص المصروفات الدراسية، أما بالنسبة لمصروف الباص فهي تخضع لتفاهمات بين أولياء الامور والمدرسة».

ثانيًا طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية

ماذا عن امتحانات الصف الثالث الإعدادي؟

سيتم إلغاء امتحان التيرم الأول، وسيتم الاعتماد على امتحان التيرم الثاني، حيث سيتم امتحان الطالب في المنهج كاملا.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية؟

حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإجراء الامتحانات، ولن يكون إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة والوزارات المعنية، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

كيف ستكون امتحانات الثانوية العامة ؟

امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونيا، وسيكون هناك امتحان تجريبي للثانوية العامة في إبريل المقبل، ستجرى الامتحانات أكثر من مرة على ثلاث مراحل، ما يعطي أكثر من فرصة للطلاب، وتصحيح امتحانات للثانوية العامة سيكون إلكترونيا كليًا «رقميًا».

ماذا عن الطلاب الراسبين والمؤجلين؟

سوف يمتحن طلاب المنازل والراسبون والمؤجلون وعددهم يتجاوز 100 ألف سيتم تجهيزهم لإجراء الامتحانات إلكترونيًا.

أين ستكون الامتحانات الإلكترونية؟

في اللجان المدرسية، ولن يكون هناك اختبارات إلكترونية في المنزل، حتى لا يستغل البعض تلك الحالة ويبدأ في الغش؟