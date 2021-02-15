رامي جمال يدخل «تريند يوتيوب مصر» بأغنية عيد الحب «مابتكبريش»

اقترب الفنان رامى جمال، من تحقيق المليون الأول لأغنيته الجديدة «ما بتكبريش»، في أقل من 24 ساعة منذ طرحها أمس بمناسبة عيد الحب، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.

كما دخلت الأغنية «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب مصر» واحتلت المركز الرابع عبر الفيديوهات الاكثر مشاهدة.

تريند يوتيوب مصر

كان رامي جمال، قد طرح أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان «ولسه» من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحا كبيرا، ووصلت نسبة مشاهداتها لأكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

أغنية ما بتكبريش

وتقول كلمات الأغنية الجديدة:

بعيوني شايف واعترف.. ما بتكبريش وبتصغري

والدنيا لونها بيختلف.. أول ماتيجى وتظهرى

حليتي عمرى وجالى تاني من بدايته

خليتى قلبى يعيش ويلحق اللى فايته

وكل ده ليا اتعمل.. من غير ما لحظة تفكري

بعيوني شايف واعترف.. ما بتكبريش وبتصغري

لو غيبتى عنك طولت.. مبتزعليش وتقدري

وايديكى ياما اتحملت.. ولاعنى يوم بتأخري

أنا شوفت منك كل حب وخير وطيبه

وعرفت جنبك يعنى ايه صاحبه وحبيبه

على كل شىء ليا اتعمل.. لازم أكيد تتقدري

بعيوني شايف واعترف.. ما بتكبريش وبتصغري

ألبوم رامي جمال الجديد مع نجوم ريكوردز

وكان رامي جمال، جدد تعاقده مع شركة «نجوم ريكوردز»، منذ أسابيع، بعد أن طرح معهم 4 ألبومات غنائية «ملناش إلا بعض»، و«فترة مش سهلة»، و«ليالينا»، و«أنا لوحدي»، وبدأ في طرح أغنيات ألبومه الجديد الذي سيتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلا عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز».