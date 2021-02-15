خبير اقتصادي: الجنيه ضمن أفضل عملات العالم أمام الدولار

قال الدكتور محمد شادي، أستاذ الاقتصاد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجنيه المصري كان لديه أداءً قويًا أمام الدولار الأمريكي خلال 4 سنوات بسبب التعويم الذي قامت به مصر في عام 2016، ما أدى إلى وصول الدولار إلى 15 جنيهًا بدلا من 20 جنيهًا.

كورونا تسبب في هروب الاستثمار الأجنبي من الدول

وأضاف «شادي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الأسواق الناشئة حدث فيها تدفقًا للخارج، فتركيا خرج منها 88 مليار دولار، ومصر خرج منها 18 مليار دولار بمعنى خروج استثمارات من البلاد في ظل البحث عن استثمارات آمنة، ما جعل الجنيه سعره ينخفض أمام الدولار ولكن بعد استقرار معدل إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر عادت الاستثمارات الأجنبية إلى مصر مرة أخرى، وقل الهروب الجماعي إلى رأس المال.

الاستثمارات عادت بسبب خطة الدولة في مواجهة كورونا

وتابع أستاذ الاقتصاد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «سبب عودة الاستثمارات، هو التنسيق بين المجموعة الاقتصادية المتمثلة في وزارة المالية ورئاسة الوزراء الذين أدوار أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية بكفاءة عالية، ووصل الدولار حاليا إلى أقل من 16 جنيهًا، وقد يحدث ردة لسعر الجنيه أمام الدولار وهذا أمر متوقع في العالم كله وليس في مصر فقط.

الدولار لن يتجاوز 18 جنيها

واختتم أستاذ الاقتصاد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية : «قد يحدث ارتفاع لسعر صرف الدولار أمام الجنيه وهذه التوقعات ليست للمرة الأولى ولذا فإن سعر الجنيه أمام الدولار في أسوء الأحوال لن يتجاوز 18 جنيها مهمها حدث من ظروف».