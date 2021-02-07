أستاذ اقتصاد: الدولة لن تنتظر 20 سنة ليحصل سكان العشوائيات على فرص عمل

قال الدكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بني سويف، إن الهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع مستوى معيشة المواطنين، حتى يمتلك المواطن مبالغ مادية كافية تجعله يسكن في أماكن تليق به ويحصل على خدمات مميزة، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت الدولة المصرية في الإصلاح دون المبادرات التي اتخذتها في إطار برامج التغطية الاجتماعية وبرامج الصحة ومبادرات تطوير العشوائيات، فإن الإصلاح لم يكن ليصل إلى فئات كبيرة من الشعب المصري، لافتًا إلى أن هناك نقلة كبيرة حدثت على مستوى رؤية القيادة السياسية والتوجه من المبادرات لمساعدة المواطنين إلى الاستراتيجيات المتكاملة التي تعمل عليها أجهزة الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف مسعود، في مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي فإن الدولة المصرية لن تنتظر 15 سنة أو 20 سنة لكي يحصل المواطن الفقير في المناطق العشوائية على فرصة مناسبة بعدما يتطور الاقتصاد المصري، وبالتالي كان لا بد من تدخل الدولة المصرية بصورة مباشرة ودمج هؤلاء المواطنين في منظومة الاقتصاد المصري، ويجري العمل على تطوير مستوى معيشة المصريين بشكل مباشر وغير مباشر».

وتابع، أن توجه الدولة المصرية في المدن الجديدة واضح جدًا، إذ أن هذه المدن عبارة عن مجتمع سكني متكامل ويحتوي كل منها على قاعدة اقتصادية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمناطق العشوائية التي يتم تطويرها: «القاعدة الاقتصادية خلقت فرص عمل بصورة كبيرة جدًا، وكانت المساكن البديلة في مناطق تصلح لبناء قواعد اقتصادية حتى يحصل المواطنون على فرص عمل».