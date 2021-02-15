«وزيرة التضامن» تشارك ذوي الهمم الغناء في معرض ديارنا للأسر المنتجة

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، التقاط الصور التذكارية معهم، والاستماع لأغنياتهم، خلال افتتاح معرض «ديارنا للحرف اليدوية»، وذلك فى نسخته الـ61، التى تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، كما شاركت بعض السيدات الزغاريد أثناء تفقد الوزيرة المعرض حيث بادلتهم التهنئة.

يضم أكثر من 300 عارض 80% منهم من النساء

يقام المعرض هذا العام، على إجمالي مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنساني والإقليمي، الرائد في رعاية كل المقيمين على أراضيها.

توفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية

وتشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام، عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية، لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما سيتم تخصيص مكان لورش الاشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلي والدفع الإلكتروني.

وتفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أروقة المعرض، حيث استمعت للعارضين والمنتجات التي يقدمونها، مشيدة بما يتم تقديمه من منتجات من حيث جودتها وأسعارها، التي تناسب جميع المواطنين.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا يحمل في دورته هذا العام شعار «مصر بتتكلم حرفي»، وهو ما يؤكد اعتزازنا بالأعمال الحرفية وجودتها، والتأكيد على التراث والثقافة، مشيرة إلى أن المعرض لكل المصريين، خاصة أننا نسعى لفتح أسواق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات.

المعرض يشهد وجود ورشة للأطفال

وأضافت القباج، أن إقامة المعرض في هذا التوقيت، يوجه رسالة واضحة أننا مصممون على الانتاج والعمل، كما أنه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، ودمج الحرف بين العارضين وبعضهم البعض، مشددة على أن المعرض هذا العام، يشهد وجود ورشة للأطفال، لكي يخرجوا إبداعاتهم، ولتنشئة الأطفال على الفن، كما هناك اهتمام بالخط العربي وجماله، لذلك يبرز المعرض مساحة واسعة للاهتمام بالخط العربي.

تأهيل 1000 من ذوي القدرات الخاصة و تأهيلهم لسوق العمل

وأوضحت أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المصرية للاتصالات الذي يمتد لمدة 3 سنوات، ويشمل عدة محاور من أهمها رعاية جميع معارض الأسر المنتجة بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث تقوم المصرية للاتصالات بتطوير المعرض الدائم بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل دعم وتمكين الأسر المنتجة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية عبر الانترنت، فضلا عن تدريب وتأهيل 1000 من ذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى تدريب ورفع كفاءة 1000 من موظفي الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية، وذلك بمعاهد تدريب الشركة بالمحافظات المختلفة.