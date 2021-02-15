وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان: إخضاع مكافأة النواب الشهرية للضرائب

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مجلس النواب قرر اليوم، إلغاء إعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ الشهرية من الضرائب، لافتا إلى أن المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، تقدم باقتراح بتعديل اللائحة الخاصة بمجلس النواب في هذا الشأن، حتى يجري إخضاع مكافآت أعضاء مجلس النواب الشهرية، إلى الضرائب هي الأخرى.

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية اليوم، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، قبل ذلك كانت مكافأة أعضاء مجلس النواب معفاة من الضرائب طوال السنوات التي مرت، مصرحا «مكانشي في ضرايب علينا خلاص خاصة بالمكافأة»، مؤكدا، أنه سيتم تعديل اللائحة، لإخضاع المكافأة إلى الضرائب.

وعن كيفية تعامل أعضاء مجلس النواب مع مصلحة الضرائب خلال الفترة المقبلة، أوضح أن كل نائب سيحصل على شهادة بإجمالي الدخل الخاص به على العام المالي، من 1 يناير حتى 31 ديسمبر، وسيذهب بها إلى الضرائب، مشددا على أنه ليس من حق موظف الضرائب أن يأتي «ليفتش على مجلس النواب».

ونبه على أن مبدأ فصل السلطات في ذلك الشأن اتخذ به، فالضرائب سلطة تنفيذية، ومجلس النواب سلطة تشريعية، وهو صاحب دور المراقبة والمتابعة، معلنا أن لجنة الخطة والموازنة وفقا للائحة الخاصة بمجلس النواب، هي المسؤولة عن حسابات مجلس النواب، وبالتالي سيكون هناك قسم للضرائب الخاصة بالنواب، سيستجد بمصلحة الضرائب للمرة الأولى.

وتابع: «هيدي شهادة لكل نائب في نهاية العام المالي الضريبي، والنائب سيقدمها في مأمورية الضرائب المختصة به، وسيسدد ما عليه من الضرائب»، موضحا أن قيمة الضريبة ستكون مثل ضريبة الملزم بها أي مواطن «ضريبة زي أي مواطن».

وشدد على أن الاقتراح الذي قدم من زعيم الأغلبية بمجلس النواب، لاقى قبولا، وسيتم إلغاء إعفاء النواب من الضرائب، ليصبح مثله مثل أي مواطن، موضحا أنه بالأساس أي نائب كان يمتلك عمل خاص، كان مفروض عليه ضرائب مثل باقي المواطنين، الإعفاء خاص فقط بهذه المكافأة، ومجلس النواب في طريقه لإلغاء هذا الإعفاء حاليا.