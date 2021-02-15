المجلس الأعلى للقبائل الليبية: نتمنى استمرار دعم مصر اللوجيستي

أكد الشيخ السنوسي الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، أن هناك تفاؤل كبير بحالة الاتفاق المتواجدة حاليًا في ليبيا، وكذلك بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا حاليا، موضحًا أنه يهمهم في هذا الوضع أن يستمر الدعم اللوجيستي المقدم من أشقائهم في مصر، إلى حين يعم ليبيا الأمن والأمان وتحقق الاستقرار.

تفاؤل كبير بالوضع الليبي خلال المرحلة المقبلة

وأضاف «السنوسي»، خلال مداخلة هاتفية اليوم، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذا التفاؤل المتواجد حاليا، والآمال نحو السلام والأمن والاستقرار، مبني على أن ليبيا ليس بها أي أيدلوجية متطرفة، وفي نفس الوقت ليبيا تمتلك شعب نقي، لافتًا أنه ليس هناك شك إطلاقا بهذه الأمور.

خبر سار لليبيا في الساعات المقبلة

وأعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، أن الساعات القادمة ستشهد خبر يسر كل من يحب ليبيا والشعب الليبي: «سيكون هناك جسم جديد للحكومة الليبية، التي لها محافظة بين الأقاليم الثلاثة»، وعلى رأس هذه الحكومة الدكتور عبدالحميد البيبة الرجل الفاضل، الذي نعرفه معرفة جيدة.

وأشار، إلى أن ذلك ما يجعل هناك اعتقاد، بحدوث انفراجه على مستوى الأوضاع الليبية، موضحًا أن هذا الانفراج نلمس فيه الخير.

عودة العمل بالسفارة المصرية بطرابلس

وكان قد وصل وفد مصري إل طرابلس اليوم، من أجل العمل على التحضيرات الفنية الخاصة باستئناف التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا، خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أن تستمر الزيارة ليومين أو ثلاثة، حتى تتم مناقشة الترتيبات اللوجيسيتة والإجراءات الخاصة التي تتعلق استئناف التواجد المصري الدبلوماسي بليبيا.

إلى جانب ذلك سيتم دراسة توقيت عودة العمل بكل من السفارة المصرية بطرابلس والقنصلية في بنغازي.